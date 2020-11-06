Неизвестный пешеход погиб под колесами автомобиля в Толочинском районе

Іван Дзедушкін • 06/11/20 12:57 • Здарэнні

Вечером 5 ноября в Толочинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.



Около 20:00 39-летний водитель «Nissan Murano» совершил наезд на пешехода, чья личность не установлена. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил тяжелые травмы, от которых умер на месте аварии.

Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).