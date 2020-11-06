Масочный режим ввели еще два витебских университета

• 06/11/20 16:40 • Здароўе

Из-за эпидемии COVID-19 масочный режим ввели Витебский государственный медицинский и Витебский государственный технологический университеты.
Студент в медицинской маске, учащийся в маске. Иллюстративное фото pixabay.com

Приказ ректора ВГМУ о введении масочного режима был опубликован вчера в официальной группе университета, хотя датирован еще 2 ноября.

Согласно этому документу до нормализации эпидемиологической обстановки в ВГМУ масочный режим, а именно: обязательное ношение сотрудниками, студентами и посетителями средств защиты органов дыхания (масок) в главном учебном корпусе, лабораторно-теоретическом корпусе, морфологическом корпусе, здании медицинской библиотеки, производственно-административном корпусе, центральной научно-исследовательской лаборатории и ряде встроенных помещений. На клинических базах требуется соблюдать санитарно-эпидемиологический режим учреждения здравоохранения.

Приказ о масочном режиме по ВГТУ

В ВГТУ масочный режим для предотвращения распространения инфекции COVID-19 приказом ректора ввели несколько позже — с 4 ноября. Этот документ доведен до всех сотрудников и студентов университета.

Напомним, что первым университетом Витебска, введшим обязательный масочный режим, стал ВГУ. Здесь с 30 октября использование масок обязательно на территории учебных корпусов университета и общежитий, это касается и посетителей.

Торжества в ветакадемии. Фото www.vsavm.by

В Витебской государственной академии ветеринарной медицины, напротив, вчера, 5 ноября, прошли торжества, посвященные 96-летнию учебного заведения. Хоть на сайте ВГАВМ и говорится, что они прошли «с минимально возможным количеством участников», судя по опубликованным фото только в зале было свыше семидесяти человек, в том числе — пожилого возраста. С учетом выступавших на сцене, количество участников мероприятия, очевидно, значительно превышало сотню. Подавляющее большинство из них было без индивидуальных средств защиты.

Приказ по ВГАВМ

Дополнение: Уже после публикации этого материала в телеграм-канале «Витебск невероятный» разместили приказ, согласно которому масочный режим в ВГАВМ вводится с 10 ноября.

Таким образом, с 10 ноября обязятельный масочный режим будет действовать во всех четырех ВУЗах Витебска.

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