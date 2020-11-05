За нападение на оршанского «смотрящего» в «Венеции» вчера задержали белорусского «вора» Муму

Іван Дзедушкін • 05/11/20 13:59 • Крымінал

4 ноября в Слуцке был задержан имеющий в криминальном мире статус «вора» Олег Герасимович, которого подозревают в нападении «смотрящего» за Оршей Сергея Доморосова, произошедшем в апреле.



Как тогда писали «ННВ», Морозика (Доморосова) выследили в казино «Венеция» в Орше вечером 2 апреля. Компания из нескольких избила и порезала 37-летнего «смотрящего».

Тогда по горячим следам подозреваемых задержать не удалось, а после появления информации о причастности к поножовщине «вора в законе» по прозвищу Муму (Олег Герасимович), дело передали в ГУБОПиК МВД.

Как выяснили оперативники, нападение на Морозика было попыткой криминального авторитета переделить сферы влияния и усилить свои позиции в преступном мире, сообщает пресс-служба МВД.

Вчера, 4 ноября, 46-летнего «законника» Олега Слуцкого задержали в Слуцке при силовой поддержке бойцов спецотряда быстрого реагирования МВД. «Вор» и его трое подельников, включая 40-летнего минчанина, который скрывается за рубежом и находится в розыске за уклонение от превентивного надзора были признаны подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным ранее по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения. В отношении Муму СК избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что сам «смотрящий» за Оршей был задержан еще в июне. Этого криминального авторитета обвинили в мошенничестве — по версии правоохранительных органов, он взял с двух молодых людей по 500 долларов, чтобы «отмазать» их от армии, но обещания не сдержал.