Восемнадцатилетняя девушка погибла в ДТП в Витебске

Іван Дзедушкін • 05/11/20 1:10 • Здарэнні

Легковушка разбилась в Витебске 4 ноября у школы №31, погибла 18-летняя пассажирка.



Около 23:30 на Московском проспекте водитель легкового автомобиля не справился с управлением, сначала он врезался в дерево, а затем в световую опору на разделительной полосе.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погибла 18-летння пассажирка авто, водителя осматривают медики, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).