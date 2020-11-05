Уголовное дело возбудили против водителя «BMW», в которой в ДТП в Витебске погибла 18-летняя девушка

Іван Дзедушкін • 05/11/20 12:07 • Здарэнні

В отношении 22-летнего водителя «BMW», попавшего вчера в ДТП на Московском проспекте в Витебске, из-за гибели 18-летней пассажирки возбудили уголовное дело.



Как сообщали «ННВ», близ полуночи 4 ноября у школы №31 водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где врезался в дерево, а затем — в фонарный столб.

Ехавшая с молодым человеком в «BMW» девушка получила травмы, от которых умерла на месте дорожно-транспортного происшествия.

Следственный комитет возбудил в отношении водителя уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Очевидцев этой аварии просят сообщить имеющиеся у них сведения по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 8044 (круглосуточно).