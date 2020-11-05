Уголовное дело возбудили против водителя «BMW», в которой в ДТП в Витебске погибла 18-летняя девушка

• 05/11/20 12:07 • Здарэнні

В отношении 22-летнего водителя «BMW», попавшего вчера в ДТП на Московском проспекте в Витебске, из-за гибели 18-летней пассажирки возбудили уголовное дело.
Восемнадцатилетняя девушка погибла в ДТП в Витебске. Фото СК

Как сообщали «ННВ», близ полуночи 4 ноября у школы №31 водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где врезался в дерево, а затем — в фонарный столб.

Ехавшая с молодым человеком в «BMW» девушка получила травмы, от которых умерла на месте дорожно-транспортного происшествия.

Следственный комитет возбудил в отношении водителя уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Восемнадцатилетняя девушка погибла в ДТП в Витебске. Фото ГАИ

Очевидцев этой аварии просят сообщить имеющиеся у них сведения по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 8044 (круглосуточно).

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