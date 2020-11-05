Прошу, без паники! — Лукашенко при назначении региональных штабов по борьбе с COVID-19
В региональный штаб по борьбе с COVID-19 по Витебской области войдут Щастный, Семенов и Ковалева, такое решение сегодня принял Лукашенко.
Ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный, завкафедрой инфекционных болезней ВГМУ Валерий Семенов и главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева по решению Александра Лукашенко должны составить региональный штаб Витебской области по реагированию на ситуацию с COVID-19, эта информация сегодня была озвучена на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.
Этот штаб должен помочь местным властям. *«Надо помочь Николаю Шерстневу организовать весь процесс»,** заявил Лукашенко.
Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы в целом, сформирует и возглавит заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.
При этом Александр Лукашенко потребовал, чтобы врачи, уехавшие заграницу рабоать, не имели возможности вернуться в Беларуси. Ко всем собравшимся он обратился с предостережением от паники:
— Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены!
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4 каментарыя
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6/Лістапад/2020 у 14:22
Поляки и зарбитчане из польши и завезли в Беларусь этот вирус!
Провокация!
6/Лістапад/2020 у 15:23 1
А эт не Абельская там засветилась, недалече от Дровосекуса?
Какая кумпания )))
6/Лістапад/2020 у 18:02 2
какие колоритные персонажи за столом.. удивительно умные лица...
6/Лістапад/2020 у 19:16 3
Litvin пісаў:
Она.
Никак они не могут втроем хотя бы в одном кадре соединиться. Вот теперь николя отсутствует. Возможно в тире (пока) из автомата упражняется. 😐