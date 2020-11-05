Прошу, без паники! — Лукашенко при назначении региональных штабов по борьбе с COVID-19

• 05/11/20 15:59 • Здароўе

В региональный штаб по борьбе с COVID-19 по Витебской области войдут Щастный, Семенов и Ковалева, такое решение сегодня принял Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото Сергея Серебро

Ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный, завкафедрой инфекционных болезней ВГМУ Валерий Семенов и главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева по решению Александра Лукашенко должны составить региональный штаб Витебской области по реагированию на ситуацию с COVID-19, эта информация сегодня была озвучена на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

Этот штаб должен помочь местным властям. *«Надо помочь Николаю Шерстневу организовать весь процесс»,** заявил Лукашенко.

Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы в целом, сформирует и возглавит заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.

При этом Александр Лукашенко потребовал, чтобы врачи, уехавшие заграницу рабоать, не имели возможности вернуться в Беларуси. Ко всем собравшимся он обратился с предостережением от паники:

— Убедительно вас прошу, без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники, абсолютно нет! Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти, возможными и невозможными методами будут спасены!

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4 каментарыя

  1. Пантелеймон Голодед  
    6/Лістапад/2020 у 14:22

    Поляки и зарбитчане из польши и завезли в Беларусь этот вирус!
    Провокация!

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  2. Litvin  
    6/Лістапад/2020 у 15:23 1

    А эт не Абельская там засветилась, недалече от Дровосекуса?
    Какая кумпания )))

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  3. Odin Negodin  
    6/Лістапад/2020 у 18:02 2

    какие колоритные персонажи за столом.. удивительно умные лица...

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  4. Pcholkin  
    6/Лістапад/2020 у 19:16 3

    Litvin пісаў:

    А эт не Абельская

    Она.

    Никак они не могут втроем хотя бы в одном кадре соединиться. Вот теперь николя отсутствует. Возможно в тире (пока) из автомата упражняется. 😐

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