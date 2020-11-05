Началось банкротство «Витрайкомхоза»

ННВ • 05/11/20 21:22 • Эканоміка

Экономический суд Витебской области начал производство по делу об экономической несостоятельности УП ЖКХ «Витрайкомхоз», на предприятии трудятся более сотни работников.



Заявление о банкротстве подал сам должник, долги предприятия превысили 14,5 миллионов рублей. 13 октября Экономический суд Витебской области вынес постановление о возбуждении производства по делу.

Этим постановлением в отношении УП ЖКХ «Витрайкомхоз» защитный период до 11 декабря. В этот день должно состояться судебное заседание для разрешения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства.