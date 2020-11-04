В Витебске горела квартира семьи инвалидов, хозяин получил тяжелые ожоги

Зоя Машэка • 04/11/20 13:24 • Здарэнні

В ночь с 3 на 4 ноября произошел пожар в доме №21 корпус 2 на Московском проспекте в Витебске — горела квартира, в которой живут три человека с ограниченными возможностями.



Получив в 0:18 сообщение о пожаре, на вызов прибыли спасатели. Из окон квартиры на четвертом этаже многоэтажки шел сильный дым. Чета 72-летних супругов, живущих в квартире, инвалиды: муж 1-й группы, а жена — 2-й. Их 41-летняя дочь также инвалид с детства и имеет 1-ю группу.

Выбраться из горящей квартиры смогла только хозяйка. Она не пострадала. А вот ее супруг, к тому моменту как его смогли вынести на улицу спасатели, получил ожоги 2-3 степени на 20% тела и травление продуктами горения. Его пришлось отправить в больницу. Дочь хозяев пожарные нашли в комнате и вывели в безопасное место, в госпитализации она не нуждалась.

В результате пожара огнем в комнате были повреждены кровать, постельные принадлежности и имущество. По предварительной версии возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём хозяина квартиры, сообщается пресс-службой МЧС.