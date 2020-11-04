В Браславском районе женщина умерла, выпив жидкость из бутылки с 70% уксусной кислотой

Іван Дзедушкін • 04/11/20 17:08 • Здарэнні

50-летняя жительница Браславского района отравилась, выпив жидкость из бутылки с 70% уксусной кислотой.



По предварительным данным следствия, 2 ноября женщина выпила жидкость из бутылки из-под уксусной кислоты и почувствовала недомогание. Живший с ней мужчина оказал пострадавшей первую помощь и предложил вызвать «скорую», но та отказалась.

На следующий день мужчина обнаружил сожительницу уже без признаков жизни. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята бутылка из-под уксусной кислоты, опрошены родственники погибшей и соседи, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СК.