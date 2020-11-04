На 22-этажной высотке в Витебске вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Фотофакт

• 04/11/20 13:59 • Падзеі

«Дом з бусламі» на проспекте Черняховского в Витебске украсили огромным бело-красно-белым флагом.
На 22-этажной высотке в Витебске вывесили огромный бело-красно-белый флаг

Утром на самой высокой, 22-этажной, секции дома №44на проспекте Черняховского появились белая, красная и белая полосы из ткани. Они размещены в верхней части здания и растянуты сразу на восемь этажей. Фотографии с флагом были распространены рядом витебских телеграм-каналов.

На 22-этажной высотке в Витебске вывесили огромный бело-красно-белый флаг

Напомним, что Витебск давно славен традициями вывешивания бело-красно-белых флагов на различных труднодосягаемых высотах — тут долгое время действовал легендарный Мирон. А в январе 2010 года активист Сергей Коваленко водрузил национальный флаг на вершину главной новогодней елки области.

Узняты Сяргеем Каваленкам бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай навагодняй ёлцы Віцебскай вобласці, 2010 год. Фота Сержука Серабро

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