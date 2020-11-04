Конструктивистское здание клуба металлистов в Витебске купили под развлекательный центр

Сяржук Серабро • 04/11/20 17:00 • Культура

Заброшенное здание памятника архитектуры первой трети XX века — Клуб металлистов в Витебске — продали с аукциона примерно за 50 000 долларов в эквиваленте. Что теперь там будет?



Как сообщали «Народные новости Витебска», на этот раз здание было выставлено на продажу без требования возместить областному бюджету в 112 246 рублей 75 копеек, потраченные на разработку проекта реконструкции здания под кукольный театр. Начальная цена же была установлена в 108 рублей (четыре базовые величины), что на момент торгов составляло немногим более 40 долларов.

На этот раз зданием в центре города заинтересовались сразу три покупателя. Поэтому торги шли достаточно активно и завершились на 52-м шаге, когда начальная цена была превышена в 1218 раз, сообщает сайт комитета "Витебскоблимущество".

В результате бывший Клуб металлистов был приобретен за 131 505 рублей. Как сообщил в эфире местного телеканала представитель ставшей новым владельцем недвижимости строительной фирмы Александр Драбо, здание планируется использовать под культурно-развлекательный центр.

Согласно условиям продажи у новых владельцев, а это, судя по всему компания ООО «Проф НК», есть 36 месяцев на строительные работы. После этого они должны начать предпринимательскую деятельность и осуществлять ее не менее года. Только после этого владелец сможет, например, продать свою собственность.

Здание Клуба металлистов было заброшено в 2006 году и постепенно разрушалось. В нем неоднократно происходили пожары, виновниками которых становились проникавшие внутрь бездомные.

В 2011 году стало известно, что здание передадут театру «Лялька» и реконструируют под кукольный театр. Как выше упоминалось, был даже разработан проект такой реконструкции, но денег на его реализацию не нашлось.

Теперь в этом здании, которое сильно пострадало за 14 лет безнадзорности, появится очередной культурно-развлекательный центр.

Про ООО «Проф НК» известно, что эта фирма, например, занималась реконструкцией под ЗАГС Железнодорожного района особняка на Средненабережной улице, 7, а сейчас ведет строительство нового костела в Билево.