Конструктивистское здание клуба металлистов в Витебске купили под развлекательный центр
Заброшенное здание памятника архитектуры первой трети XX века — Клуб металлистов в Витебске — продали с аукциона примерно за 50 000 долларов в эквиваленте. Что теперь там будет?
Как сообщали «Народные новости Витебска», на этот раз здание было выставлено на продажу без требования возместить областному бюджету в 112 246 рублей 75 копеек, потраченные на разработку проекта реконструкции здания под кукольный театр. Начальная цена же была установлена в 108 рублей (четыре базовые величины), что на момент торгов составляло немногим более 40 долларов.
На этот раз зданием в центре города заинтересовались сразу три покупателя. Поэтому торги шли достаточно активно и завершились на 52-м шаге, когда начальная цена была превышена в 1218 раз, сообщает сайт комитета "Витебскоблимущество".
В результате бывший Клуб металлистов был приобретен за 131 505 рублей. Как сообщил в эфире местного телеканала представитель ставшей новым владельцем недвижимости строительной фирмы Александр Драбо, здание планируется использовать под культурно-развлекательный центр.
Согласно условиям продажи у новых владельцев, а это, судя по всему компания ООО «Проф НК», есть 36 месяцев на строительные работы. После этого они должны начать предпринимательскую деятельность и осуществлять ее не менее года. Только после этого владелец сможет, например, продать свою собственность.
Здание Клуба металлистов было заброшено в 2006 году и постепенно разрушалось. В нем неоднократно происходили пожары, виновниками которых становились проникавшие внутрь бездомные.
В 2011 году стало известно, что здание передадут театру «Лялька» и реконструируют под кукольный театр. Как выше упоминалось, был даже разработан проект такой реконструкции, но денег на его реализацию не нашлось.
Теперь в этом здании, которое сильно пострадало за 14 лет безнадзорности, появится очередной культурно-развлекательный центр.
Про ООО «Проф НК» известно, что эта фирма, например, занималась реконструкцией под ЗАГС Железнодорожного района особняка на Средненабережной улице, 7, а сейчас ведет строительство нового костела в Билево.
Чытайце яшчэ
2 каментарыя
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
4/Лістапад/2020 у 20:05
неоднократно происходили пожары
Последний - недели полторы назад.
За неделю до него горел гараж во дворе
Плюс, на моей памяти, два трупа. Бесхозяйственность - верный признак госсобственности. Ничьё.
Было бы чьё, не было бы этого позора. Да ещё в центре города.
6/Лістапад/2020 у 14:23 1
Ну, сейчас комер устроит там казино с блекджеком и шлюхами!