Взрыв газа в кабине фуры в Новополоцке: грузовик сгорел, а водитель попал в больницу

Зоя Машэка • 03/11/20 14:09 • Здарэнні

Вечером 2 ноября в Новополоцке из-за взрыва газа сгорела фура, дальнобойщик оказался в больнице с ожогами.



Как оказалось, водитель седельного тягача «Renault Premium» решил приготовить себе еду в кабине при помощи газовой плитки. При розжиге произошла вспышка газовоздушной смеси и автомобиль загорелся.

Дальнобойщик получил ожоги, и его пришлось госпитализировать. В фуре в результате пожара огнем была уничтожена кабина и поврежден тент прицепа.

По предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов, сообщается пресс-службой МЧС.