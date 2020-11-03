Взрыв газа в кабине фуры в Новополоцке: грузовик сгорел, а водитель попал в больницу

• 03/11/20 14:09 • Здарэнні

Вечером 2 ноября в Новополоцке из-за взрыва газа сгорела фура, дальнобойщик оказался в больнице с ожогами.
Взрыв газа в кабине фуры в Новополоцке: грузовик сгорел, а водитель попал в больницу. Фото МЧС

Как оказалось, водитель седельного тягача «Renault Premium» решил приготовить себе еду в кабине при помощи газовой плитки. При розжиге произошла вспышка газовоздушной смеси и автомобиль загорелся.

Дальнобойщик получил ожоги, и его пришлось госпитализировать. В фуре в результате пожара огнем была уничтожена кабина и поврежден тент прицепа.

По предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов, сообщается пресс-службой МЧС.

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