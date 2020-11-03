Уголовное дело возбудили в отношении девушки, устроившей пьяный дебош с поножовщиной в Браславе
Уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК) возбуждено в отношении 23-летней жительницы Браславского района.
Как «ННВ» сообщали, после застолья в одном из кафе райцентра, сельчанка вломилась в дом к 70-летней пенсионерке. Отбиваясь от прибежавших на шум соседей, она стала размахивать ножом и ранила 25-летнюю девушку.
В момент совершения противоправных действий жительница Браславского района находилась в состоянии алкогольного опьянения — содержание спирта в выдыхаемом ей воздухе составило 1,3 промилле.
По изъятым с места происшествия предметам и объектам назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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