Более 98% коечного фонда для больных COVID-19 в Новополоцке, организации города должны ввести масочный режим

ННВ • 03/11/20 19:51 • Здароўе

В Новополоцке уже задействовано 98.5% коечного фонда, развернутого для больных коронавирусной инфекцией, такую информацию в эфире местного телеканала сообщил заместитель председателя горисполкома Андрей Одиночин.



По словам чиновника сейчас заняты 137 из 139 коек инфекционного госпиталя, развернутого в инфекционном и педиатрическом отделениях Новополоцкой центральной городской больницы, а также в кож вендиспансере.

При этом Одиночкин отметил, что большинство заболевших COVID-19, у которых болезнь протекает бессимптомно, в легкой или средней форме, лечатся амбулаторно на дому. Однако число таких больных озвучено не было.

Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов издал распоряжение, согласно которому, в здании исполкома уже введён обязательный масочный режим: все работники, находящиеся на своих рабочих местах и внутри помещения, а также посетители обязаны носить маски, сообщает «Вектор ТВ». Ранее «ННВ» писало, что с 14 октября Новополоцкий горисполком перешел на дистанционный прием посетителей.

Кроме того согласно распоряжению горисполкома, организации и предприятия Новополоцка с сегодняшнего дня должны разработать и издать свои локально-нормативные акты и также ввести масочный режим.

Неутешительная информация об эпидемиологической ситуации приходит и из других регионов Витебскищны. Так, в Городосцком районе по информации районного штаба по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, на 27 октября было зарегистрировано 582 случая заражения коронавирусом, а вылечились от COVID-19 только 392 человека, т.е. количество активных случаев достигло 190.

В Верхнедвинском районе на 3 ноября насчитывалось 112 подтверждённых случав COVID-19, пишет «Дзвінская праўда» (очевидно, активных — ред.). На заседании местного штаба по предотвращению распространения и защите населения от инфекционных заболеваний, в том числе и вызванных COVID-19, решили ввести строгий масочный режим в учреждениях и организациях, общественном транспорте, объектах торговли и общественного питания.

В Глубокском районе по состоянию на 30 октября зарегистрировано 102 случая заболевания COVID-19. При этом у 34 человек – «ковидная пневмония». Лечение они проходят в стационаре Глубокской центральной районной больницы, сообщает «Веснік Глыбоччыны».