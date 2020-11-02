Сбитая в Витьбе женщина умерла в реанимации
Вечером 1 ноября в поселке Витьба под легковушку попала 60-летняя женщина.
Наезд на пешехода, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, совершил 43-летний водитель автомобиля «Renault Laguna». ГАИ отмечает. Что пострадавшая женщина не была обозначена световозвращающими элементами.
В результатедТП она получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию. Не смотря на усилия медиков спустя некоторое время женщина умерла в больнице, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.
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