Сбитая в Витьбе женщина умерла в реанимации

Іван Дзедушкін • 02/11/20 13:12 • Здарэнні

Вечером 1 ноября в поселке Витьба под легковушку попала 60-летняя женщина.



Наезд на пешехода, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, совершил 43-летний водитель автомобиля «Renault Laguna». ГАИ отмечает. Что пострадавшая женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

В результатедТП она получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию. Не смотря на усилия медиков спустя некоторое время женщина умерла в больнице, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.