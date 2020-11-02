Почти полтонны солярки слил житель Борисова из продуктопровода в Толочинском районе

Іван Дзедушкін • 02/11/20 12:22 • Здарэнні

В Толочинском районе обнаружили врезку в продуктопровод, по которому перекачивалось дизельное топливо. По подозрению в попытке хищения солярки задержан 53-летний житель Борисова.



Обходчики трубопровода заметили в поле неподалеку от деревни Рудня человека, копавшегося в земле. Когда они осветили фонарями его лицо, тот бросился убегать. Обходчики вызвали милицию, а сами стали обследовать трубопровод.

В результате удалось найти специальные приспособления для врезки, а рядом в кустах находились уже наполненные 23 канистры с соляркой. Всего, то того как его спугнули, злоумышленник успел слить 523 литра дизельного топлива.

Милиционеры, выяснив у обходчиков приметы увиденного ими человека, начали его розыск. Подозреваемого задержали на железнодорожной станции Коханово, откуда он собирался уехать в родной Борисов.

Задержанным оказался неоднократно судимый 53-летний мужчина, который недавно привлекался к ответственности за такое же нарушение закона. Приэтом прошлый раз его задержали те же обходчики. В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.