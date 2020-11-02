На «Нафтане» подтвердили направление штрейкбрехеров на «Гродно Азот»

ННВ • 02/11/20 13:57 • Палітыка

Гендиректор ОАО «Нафтан» Андрей Сойко подтвердил направление группы работников этого предприятия на ОАО «Гродно Азот», где рабочие на некоторых участках объявили о забастовке.



На сайте газеты «Вестик Нафтана» сегодня появилось обращение к работникам ОАО «Гродно Азот». В нем недавно назначенный генеральный директор ОАО «Нафтан» Андрей Сойко имени коллектива новополоцких нефтепереработчиков и химиков говорит, что новополоцкое предприятие готово подставить плечо и поддержать работников ОАО «Гродно Азот» в любых ситуациях.

Такая поддержка, по словам господина Сойко, сейчас выражается в том, что сегодня на «Гродно Азот» направили специалистов «Нафтана» для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства.

Забастовщиков гродненского предприятия в этом обращении гендиректор «Нафтана» называет отдельными провокаторами и экстремистами, которые строят планы на то, что ОАО «Гродно Азот» остановится, и рабочие останутся без зарплаты.

При этом Андрей Сойко выказывает уверенность в том, что если похожая ситуация сложится на «Нафтане», гродненское предприятие окажет аналогичную помощь.