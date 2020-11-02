Из-за коронавируса масочный режим ввели в Витебском государственном университете
С 2 ноября в Витебском государственном университете ввели обязательный масочный режим для студентов и преподавателей.
Единый масочный режим для студентов и работников ВГУ, подразумевающий использование масок на территории учебных корпусов университета и общежитий вводится приказом ректора Валентины Богатыревой от 30 октября, документ был опубликован в канале «Свободный ВГУ».
В университете «ННВ» подтвердили введение масочного режима с сегодняшнего дня. В масках необходимо приходить и тем, кото посещает различные подготовительные занятия для абитуриентов.
Согласно вышеупомянутому приказу, в случае выявления COVID-19 у студентов, группа в которой они занимались, будет переводиться на дистанционное обучение.
При этом студенты этих групп должны быть ознакомлены со специальной памяткой и обязаться не покидать места жительства, за исключением похода за покупками продуктов в ближайшие магазины, выноса мусора и посещения при необходимости учрежденийздравоохранения.
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