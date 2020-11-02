Из-за коронавируса масочный режим ввели в Витебском государственном университете

Сяржук Серабро • 02/11/20 15:22 • Здароўе

С 2 ноября в Витебском государственном университете ввели обязательный масочный режим для студентов и преподавателей.



Единый масочный режим для студентов и работников ВГУ, подразумевающий использование масок на территории учебных корпусов университета и общежитий вводится приказом ректора Валентины Богатыревой от 30 октября, документ был опубликован в канале «Свободный ВГУ».

В университете «ННВ» подтвердили введение масочного режима с сегодняшнего дня. В масках необходимо приходить и тем, кото посещает различные подготовительные занятия для абитуриентов.

Согласно вышеупомянутому приказу, в случае выявления COVID-19 у студентов, группа в которой они занимались, будет переводиться на дистанционное обучение.

При этом студенты этих групп должны быть ознакомлены со специальной памяткой и обязаться не покидать места жительства, за исключением похода за покупками продуктов в ближайшие магазины, выноса мусора и посещения при необходимости учрежденийздравоохранения.