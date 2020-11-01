Престарелая пенсионерка сгорела на даче под Витебском

• 01/11/20 12:57 • Здарэнні

Пожар с гибелью человека произошел рано утром в садовом товариществе «Химпласт», расположенном рядом с деревней Дрюково Витебского района.
Престарелая пенсионерка сгорела на даче под Витебском. Фото МЧС

Сообщение о горящем садовом домике во 2-м Центральном переулке пожарные получили в 5:22. Когда первые экипажи прибыли на место вызова, в пылающей даче уже обрушились крыша и потолок.

Во время тушения пожара под обрушившимися конструкциями дома пожарные нашли тело 77-летней хозяйки участка.

В результате пожара в дачном доме огнем были уничтожены крыша и потолок, а также имущество. Пожарные начали проверку, они устанавливают причину пожара, сообщается пресс-службой МЧС.

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