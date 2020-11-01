Пнувшую милицейское авто жительницу Витебска заключили под стражу. Ущерб оценивается в 405 рублей

ННВ • 01/11/20 13:24 • Палітыка

Прокуратура Витебска санкционировала заключение под стражу 20-летней девушки, пнувшей 4 октября милицейский автобус. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК — хулиганство.



Напомним, что как утверждает милиция, во время мирного шествия и противостояния с силовиками на Московском проспекте, витеблянка несколько раз пнула микроавтобус «Ford Transit» в заднюю дверь. Прокуратура уточняет, что после этого девушка бросила в машину палку.

Ущерб, нанесенный автомобилю, оценили в на 405 рублей. Прокурор Витебска санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой. Предварительное расследование по уголовному делу прокуратура поручила Витебскому городскому отделу Следственного комитета. Девушка успела частично возместить вменяемый ей ущерб, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.