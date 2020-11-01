Как разгон митинга вызвал самую массовую акцию протеста в Витебске 115 лет назад

Сяржук Серабро • 01/11/20 4:04 • Грамадства

Во время разгона митинга, собравшегося в центре Витебска, казаками были убиты несколько человек, после чего на улицы города вышло 40 000 жителей. Это произошло ровно 115 лет назад.



Обстановка в Витебске в 1905 году начала накаляться сразу после январских событий в Санкт-Петербурге. Так, местное жандармское управление доносило в Департамент полиции, что 14 (27) января на проходной льнопрядильной фабрики «Двина» какая-то женщина агитировала рабочих начать забастовку. Ее пытался задержать местный урядник Климентьев, однако, бывшие с агитаторшей мужчины схватили правоохранителя з руки и воротник и отбили таким образом задержанную.

10 (23) марта 1905 года в Витебске забастовали приказчики магазинов, а через четыре дня, как доносил в Департамент полиции начальник Витебского губернского жандармского управления, собирались бастовать портные. В мае бастовали уже рабочие трамвая и всех типографий.

Первая кровь в Витебске пролилась 17 (30) октября, когда в городе началась всеобщая забастовка. Вот что телеграфировал витебский губернатор барон Бернард Гершау-Флотов товарищу министра внутренних дел: «Сегодня Витебск началась общая забастовка, магазины закрыты. При провождении патрулем трех задержанных за требования закрыть магазины огромная толпа отбила арестованных. Выстрелом револьвера убит городовой Яковлев, есть раненые в толпе, которая рассеялась. Один из раненных Двинске субботу умер, погребен без инцидентов» («Документы и материалы по истории Белоруссии (1900—1917)», Мн. 1953, Т. 3, Ст. 427).

Полицейский протокол (ГАРФ, оп. 1, д. 629) содержит несколько больше информации, но в нем другое число задержанных. Двоих арестованных отбили от конвоя, когда их провели с Задуновской улицы (проспект Фрунзе) на Гоголевскую (южная половина улицы Ленина) не доходя Гоголевской дамбы. Согласно энциклопедическому справочнику «Витебск» 1988 года выпуска, на конвой напала боевая дружина, охранявшая демонстрацию, проходившую согласно протоколу на Соборной площади (площадь Свободы) и Замковой улице. Сопровождавший арестованных городовой Яковлев был убит наповал, а толпа, захватив арестованных, стала разбегаться в разные стороны.

По заявлению рядового Сергея Миловского вслед разбегавшимся произведено четыре выстрела, результатом которого было падение убийцы городового, но бежавшая с ним толпа успела подхватить упавшего и унести. Из числа двух неизвестных, бежавших от конвоя после убийства Яковлева, один был задержан вторично на Могилевской улице, при допросе он назвался витебским мещанином Лейбой Гиршевым Безносовым. Кроме того, были задержаны за распространение воззваний противоправительственного характера два молодых еврея, назвавшиеся витебским мещанином Абелем-Лейбою Гиршевым Шмерлингом и велижским — Яковом Залмановым Иткиным.

На следующий день, 18 (31) октября 1905 года, как писал в 1907 году витебский губернатор Бернард Гершау-Флотов министру внутренних дел Петру Столыпину (РГИА, Ф. 1284. Департамент общих дел МВД. Оп. 47 (1906). Д. 218. Секретная переписка по Витебской губернии. 1905—1915 г.г., приводится по статье Долотовой «Интеллигенция Беларуси перед вызовом революционных будней 1905—1907 года») в Витебск дошла телеграмма с манифестом 17 октября. Редактор «Витебских губернских ведомостей» и заведующий Витебской губернской типографией Игнатий Иванович Пилин без разрешения губернатора в 8 часов утра с балкона губернаторской типографии стал читать телеграмму собравшейся на улице толпе народа и вывесил национальные флаги (бело-красно-синий триколор — ред.). Толпа оборвала белые и синие полосы флага и стала вести себя крайне шумно. Разъезд казаков в случае создания столпотворения имел инструкции разгонять людей и подъехал к зданию губернской типографии, но был встречен выстрелами. Казаки дали залп по толпе и были убиты два еврея и ранено несколько человек.

Согласно же энциклопедическому справочнику «Витебск» 7 человек было убито, а еще 4 — ранено. К концу дня были организованы многолюдные митинги и общая демонстрация, в которой участвовало до 20 000 человек. Губернская власть после опубликования манифеста

17 октября растерялась. При содействии городской думы была организована для охраны общественного порядка городская народная милиция, говорится в сборнике статей «Революция 1905—1907 годов в национальных районах России» (ст. 150), изданном в 1949 году.

На следующий день 19 октября (1 ноября) в городе состоялись похороны жертв расстрела, которые превратились в антиправительственную демонстрацию. По информации энциклопедического справочника «Витебск» (ст. 314) в ней приняло участие 40 000 человек.