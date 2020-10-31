Четырехлетний малыш попал под машину в Витебске, когда переходил улицу

Іван Дзедушкін • 31/10/20 14:51 • Здарэнні

Вечером 30 октября на улице Чкалова в Витебске легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил четырехлетнего ребенка.



ДТП произошло коло 18:00, когда 21-летний водитель «Audi 80», проезжая у дома № 37 корпус 2, совершил наезд на ребенка, вместе с взрослым переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После дорожно-транспортного происшествия малыша доставили в больницу, но после осмотра врачей отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.