Четырехлетний малыш попал под машину в Витебске, когда переходил улицу
Вечером 30 октября на улице Чкалова в Витебске легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил четырехлетнего ребенка.
ДТП произошло коло 18:00, когда 21-летний водитель «Audi 80», проезжая у дома № 37 корпус 2, совершил наезд на ребенка, вместе с взрослым переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После дорожно-транспортного происшествия малыша доставили в больницу, но после осмотра врачей отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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