Беларусь закрывает границы из-за коронавируса, теперь официально

Сяржук Серабро • 31/10/20 22:35 • Здароўе

Карантинное ограничение на въезд иностранцев в Республику Беларусь вводится с 1 ноября постановлением Совета Министров.



30 октября белорусское правительство приняло решение о приостановлении въезда в страну иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах или станциях и пунктах пропуска в речных портах. Эти меры предпринимаются в целях предотвращения распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, говорится в документе.

Исключение из этого запрета делается для дипломатов, членов официальных делегаций, людей, везущих в страну гуманитарную помощь, водителей транспортных средств. Занимающихся международными перевозками, иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на работу в Беларуси, а также близких родственников — белорусов.

Кроме того, через территорию Беларуси могут проезжать граждане Российской Федерации, следующие транзитом в свою страну. Заметим, что, поскольку белорусско-российской границе нет пунктов пропуска, это постановление вряд ли затрагивает россиян, собирающихся въехать в Беларусь из России.

Также, согласно постановлению, белорусы и иностранцы, имеющие вид на жительство или разрешение на работу, приехавшие из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, должны подвергнуться самоизоляции на 10 дней. Это правило также имеет ряд исключений.

Напомним, что 29 октября об ограничении въезда через пункты пропуска на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной объявил ГПК. При этом по сообщениям прессы, в Беларусь не пропускали даже граждан страны.