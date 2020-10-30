Шайку из четырех женщин, обокравшую 80-летнюю пенсионерку, задержали в Бешенковичском районе

Іван Дзедушкін • 30/10/20 13:41 • Крымінал

Четыре жительницы Жлобина задержаны милицией в Бешенковичском районе по подозрению в краже денег у 80-летней пенсионерки.



В одной из небольших деревень районе две женщины вошли в дом пенсионерки и попросили воды, а третья за ними без спроса. Пока две злоумышленницы отвлекали престарелую хозяйку, третья обчистила дом. Добычей шайки стали 200 рублей из пенсии старушки.

Вскоре, однако, милиция напала на след гастролерш и задержала всю компанию. Сейчас оперативники угрозыска отрабатывает информация о причастности этих женщин к совершению других подобных преступлений в Витебской области, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.