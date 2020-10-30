Лукашенко забрал начальника витебской милиции в Минск и дал ему генеральские погоны

Сяржук Серабро • 30/10/20 12:50 • Палітыка

Михаил Гриб, который последние полтора года руководил УВД Витебского облисполкома, получил назначение в столицу и повышение в звании.



Сегодня, 30 октября, Александр Лукашенко представил коллективу нового начальника ГУВД Минска, которым стал возглавлявший витебскую милицию Михаил Гриб. При этом он был повышен в специальном звании с полковника до генерал-майора милиции.

Михаил Гриб стал начальником УВД Витебского облисполкома в конце марта прошлого года. В Витебск, по выражение Лукашенко, его отправили «из теплого уютного Минска». В Витебской области Гриб проработал еще меньше, чем его предшественник Иван Кубраков, и даже не успел дослужиться до генеральского звания.

Отметим, что Гриб наследует Кубракову уже как минимум в третий раз: в 2017 году он сменил его на должности заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома — начальника милиции общественной безопасности, в 2019 году — на должности начальника УВД Витебского облисполкома, и сейчас — на должности начальника столичного ГУВД.

Кто теперь возглавит милицию Витебщины — назначат ли кото-то из местных кадров, истоптавших городские улицы еще участковым или в ППС, или же пришлют чужака — пока неизвестно.