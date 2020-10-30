Лукашенко забрал начальника витебской милиции в Минск и дал ему генеральские погоны

• 30/10/20 12:50 • Палітыка

Михаил Гриб, который последние полтора года руководил УВД Витебского облисполкома, получил назначение в столицу и повышение в звании.
12 сентября начальник УВД Витебского облисполкома полковник милиции Михаил Гриб проведет «прямую телефонную линию». Фото УВД Витебского облисполкома

Сегодня, 30 октября, Александр Лукашенко представил коллективу нового начальника ГУВД Минска, которым стал возглавлявший витебскую милицию Михаил Гриб. При этом он был повышен в специальном звании с полковника до генерал-майора милиции.

Михаил Гриб стал начальником УВД Витебского облисполкома в конце марта прошлого года. В Витебск, по выражение Лукашенко, его отправили «из теплого уютного Минска». В Витебской области Гриб проработал еще меньше, чем его предшественник Иван Кубраков, и даже не успел дослужиться до генеральского звания.

Отметим, что Гриб наследует Кубракову уже как минимум в третий раз: в 2017 году он сменил его на должности заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома — начальника милиции общественной безопасности, в 2019 году — на должности начальника УВД Витебского облисполкома, и сейчас — на должности начальника столичного ГУВД.

Кто теперь возглавит милицию Витебщины — назначат ли кото-то из местных кадров, истоптавших городские улицы еще участковым или в ППС, или же пришлют чужака — пока неизвестно.

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