Женщина бросилась под поезд возле Витебска

Іван Дзедушкін • 29/10/20 14:21 • Здарэнні

28 октября под Витебском сельчанка бросилась под колеса проходившего поезда и погибла.



Инцидент произошел утром на 512 километре перегона Заболотинка - Крынки линии Заольша — Витебск. Как уверяет машинист, женщина (позже выяснится, что это жительница деревни Шапуры) шла вдоль железнодорожных путей, а увидев приближающийся тепловоз, бросилась под него.

Вечером того же дня 34-летний молодой человек получил тяжелые травмы на стрелочном переезде станции Орша-Центральная — мужчина попал под грузовой поезд и ему отрезало ноги. Сейчас пострадавший находится в реанимации Оршанской больницы.

По каждому факту милиционерами сейчас ведется проверка, которая установит все обстоятельства происшествий, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.