За надпись на асфальте с жителя Витебска прокуратура требует 100 долларов

Зоя Машэка • 29/10/20 15:34 • Палітыка

От жителя Витебска требуют возместить 260 рублей за удаление якобы нанесенной им надписи на асфальт у подъезда жилого дома.



По версии прокуратуры 6 по 7 августа он вблизи подъезда дома №8 улице 8-й Свердлова провел несанкционированное пикетирование без соответствующего разрешения администрации Железнодорожного района, затем нанес непристойные надписи баллончиком краски на асфальт.

Суд признал витеблянина виновным в участии в незаконном массовом мероприятии. А «Гордормост» удалил нанесенную им надпись, оценив свою работу в 260 рублей.

Однако горожанин в добровольном порядке убытки, якобы причиненные КРУП «Гордормост», возмещать отказался. После этого прокурор Витебска подал в суд иск о взыскании с него в пользу коммунального ремонтного унитарного предприятия этих денег, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.