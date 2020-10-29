Партию гашиша стоимостью 13,4 миллиона долларов задержала Витебская таможня при попытке ввоза в Беларусь

Ігар Арцюх • 29/10/20 13:33 • Крымінал

Морской контейнер с 668 килограммами гашиша был задержан витебскими таможенниками в пункте пропуска «Урбаны» — это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет.



Контейнер, к котором находилось 3 300 000 доз стоимостью на черном рынке 13 400 000 долларов США, везли трейлером из порта в Риге. Благодаря системе управления рисками, а также возможностям инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы сокрытые в контейнере наркотики были обнаружены.

За рулем фуры сидел 44-летний белорус, который предоставил документы о том, что в контейнере в адрес российского получателя перевозится партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с ядохимикатами были спрятаны коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета.

Позже экспертиза установит, что это вещество общим весом в 668 килограмм — гашиш. В результате таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 328-1 УК. Водителя грузовика задержали.

Сейчас ГТК во взаимодействии с МВД проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных, сообщает пресс-служба Витебской таможни.