Партию гашиша стоимостью 13,4 миллиона долларов задержала Витебская таможня при попытке ввоза в Беларусь

• 29/10/20 13:33 • Крымінал

Морской контейнер с 668 килограммами гашиша был задержан витебскими таможенниками в пункте пропуска «Урбаны» — это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет.
Партию гашиша стоимостью 13,4 миллиона долларов задержала Витебская таможня при попытке ввоза в Беларусь. Фото ГТК

Контейнер, к котором находилось 3 300 000 доз стоимостью на черном рынке 13 400 000 долларов США, везли трейлером из порта в Риге. Благодаря системе управления рисками, а также возможностям инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы сокрытые в контейнере наркотики были обнаружены.

За рулем фуры сидел 44-летний белорус, который предоставил документы о том, что в контейнере в адрес российского получателя перевозится партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с ядохимикатами были спрятаны коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета.

Партию гашиша стоимостью 13,4 миллиона долларов задержала Витебская таможня при попытке ввоза в Беларусь. Фото ГТК

Позже экспертиза установит, что это вещество общим весом в 668 килограмм — гашиш. В результате таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 328-1 УК. Водителя грузовика задержали.

Партию гашиша стоимостью 13,4 миллиона долларов задержала Витебская таможня при попытке ввоза в Беларусь. Фото УГКСЭ

Сейчас ГТК во взаимодействии с МВД проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

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