Госпогранкомитет Беларуси объявил об ограничении въезда в страну через все пункты пропуска, кроме границы с РФ
Въезд на свою территорию Беларуси через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Польши и Украины временно ограничен для отдельных категорий физических лиц, говорится в сообщении распространённом ГПК.
Круг этих отдельных категорий не очерчен, зато указаны те, кто не входит в эти категории и не попадает под ограничения:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Таким образом, получается, что за исключением вышеуказанных групп, ограничения распространяются на всех, в том числе — граждан Республики Беларусь. Введение этих ограничений на пропуск на свою территорию госпогранкомитет обосновывает сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах.
Введенные с 29 октября ограничения не действуют в пункте пропуска в Национальном аэропорту в Минске.
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