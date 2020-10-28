В долларовом эквиваленте номинальная средняя зарплата на Витебщине уменьшилась на 12%

Сяржук Серабро • 28/10/20 15:39 • Эканоміка

За год номинальная начисленная средняя зарплата в Витебской области уменьшилась более чем на 50 долларов в эквиваленте и значительно удалилась от заветных «по пятьсот».



Согласно данным Главного статистического управления Витебской области, в сентябре номинальная начисленная средняя заработная плата работников региона составила 1061 рубль 10 копеек. По курсу Нацбанка на 30 сентября это составляет немногим более 401 доллара.

Год назад, в сентябре 2019 года, номинальная начисленная средняя зарплата на Витебщине составляла 945 рублей 50 копеек, что, однако, в валютном эквиваленте было чуть более чем 455 долларов.

Таким образом, за год в долларовом эквиваленте заработок уменьшился практически на 54 доллара, что составляет около 12%. Если от магической цифры «по пятьсот» номинальную среднюю зарплату в Витебской области отделяло 45 долларов, то сегодня — уже почти 100.