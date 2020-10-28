Труп пропавшего в Бабиничах мужчины нашли в одном из деревенских дворов. Задержано несколько человек
Милиция обнаружила тело мужчины, который пропал в агрогородке Бабаиничи Витебского района 25 октября.
26 октября в Витебский РОВД обратилась жительница агрогородка, которая заявила о пропаже мужа. По словам женщины, 43-летний мужчина мог злоупотреблять алкоголем, однако ночевал всегда дома. А уйдя около двух часов дня 25 октября, так и не вернулся.
Поиски мужчины начали оперативники уголовного розыска, которые отрабатывали различные версии пропажи человека. В результате труп сельчанина был обнаружен милиционерами во одном из дворов агрогородка.
Милиция сообщает о задержании по подозрению в совершении сразу нескольких несколько жителей Витебского района.
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