После обстрела патрульного авто в Полоцке, сотрудники Департамента охраны МВД блокировали все выходы из многоэтажки

Іван Дзедушкін • 28/10/20 18:55 • Здарэнні

Вечером 27 октября в Полоцке обстреляли автомобиль группы задержания Полоцкого отдела охраны, после этого наряды блокировали все выходы из многоквартирного дома, чтобы найти стрелка.



Служебное авто находилось Школьной улице, когда сидевшие в салоне милиционеры услышали шум, похожий на выстрел, и звук от металлического предмета. Они обнаружили две вмятины на капоте и левой стойке, которые, предположительно, были оставлены пулями, выпущенными из пневматического пистолета.

Чтобы блокировать все выходы из многоэтажки на место происшествия прибыл дополнительный наряд. При осмотре дома на седьмом этаже милиционеры заметили мужчину, который открыл форточку и выстрелил несколько раз из пистолета в воздух.

Задержанным оказался 32-летний житель Полоцка. Позже медики в его крови обнаружат 3 промилле алкоголя. Полочанин успел спрятать пневматику под раковиной, в квартире также нашли металлические шарики для стрельбы.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Милиция сообщает, что ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах, мелкое хищение, неповиновение и оскорбление сотрудника органов внутренних дел.