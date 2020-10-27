Уже 190 активных случаев COVID-19 в Городокском районе

Сяржук Серабро • 27/10/20 16:10 • Здароўе

Количество больных коронавирусной инфекцией с заболеванием в активной фазе в Городокском районе приближается к двумстам.



Всего на 27 октября в этом регионе Витебской области было зафиксировано 582 случая заражения коронавирусом, вылечились от COVID-19 к этому 392 человека, сообщает местный райисполком. Таким образом, в активной фазе заболевание сейчас у 190 пациентов (если не было летальных исходов).

Менее недели назад в Городокском районе было зарегистрировано 502 случая COVID-19 с начала эпидемии, так что за шесть дней выявлено 80 новых случаев инфекции.

В Беларуси согласно официальной статистике на 27 октября зарегистрированы 94 609 случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны 84 237 пациентов, 965 пациентов с COVID-19 умерли.