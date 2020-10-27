Такси сбило 75-летнюю бабушку в Орше, пенсионерка попала в больницу

Іван Дзедушкін • 27/10/20 13:46 • Здарэнні

В одном из дворов в Орше такси сбило 75-летнюю пенсионерку, которая получила травмы.



26 октября около 18:00 36-летний водитель автомобиля такси «Renault Logan», проезжая по двору дома №4 на улице Флёрова, совершил наезд на престарелую женщину.

В результате дорожно-транспортного происшествия старушка получила травмы, бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую пенсионерку в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.