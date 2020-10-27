Более 405 тонн молока приписал зоотехник колхоза в Глубкоском районе

Зоя Машэка • 27/10/20 15:48 • Эканоміка

Приписки выявил КГК в одном из колхозов Глубокского района — там за два года приписали свыше 405 тонн молока.



Как установила проверка, в 2017–2019 в этом хозяйстве производство молока ежегодно сокращалось из-за снижения численности коров и использования кормов низкого качества. Чтобы увеличить надои главный зоотехник и заведующие ферм решили пойти на приписки.

В результате в 2017 году было приписано более 300 тонн молока, в 2018 году – более 105 тонн. А чтобы скрыть эти приписки в документах указывалось, что молоко ушло на выпойку телят.

Таким образом в 2017–2019 года сверх утвержденных норм в этом колхозе более 988 тонн молока было необоснованно было списано на затраты по животноводству на выпойку телят. Его стоимость превысила 389 000 рублей.

Так как за приписанное молоко выплачивалась заработная плата операторам машинного доения (в общей сумме свыше 4000 рублей) и излишнее перечислены взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения (свыше 1500 рублей), организации причинен в сумме около 6000 рублей.

Материалы проверки были рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля Витебской области. Усилиями КГК возмещен причиненный вред в сумме 3000 рублей. Приняты меры по недопущению впредь выявленных нарушений. Погашение причиненного обществу вреда в полном объеме остается на постоянном контроле в межрайкомитете, сообщает пресс-служба ведомства.