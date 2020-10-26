Витебская афиша с 26.10.2020 по 1.11.2020 года

Ульяна Церашкова • 26/10/20 12:57 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

26.10–28.10

"Глубже!". Мелодрама, Россия, 16+ (21:30, 14:40). Цена: 5,70–6,60.

"Гномы в деле!". Комедия, семейный, анимация, Германия, 6+ (10:25; 13:45; 9:-10). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Авангард: Арктические волки". Боевик, криминал, Китай, 16+ (17:15). Цена: 5,70–6,60.

"Экстремальная работа". Комедия, боевик, криминал, Корея, 16+ (12:35 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 8:40; 12:00; 15:25; 10:-50 3D удл., 16:50 3D удл.). Цена: 5,20–6,00, удл. + 0,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (19:25 удл.). Цена: 4,70–5,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (18:35 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (20: 40). Цена: 5,20–6,00.

29.10–4.11

"Повелитель драконов". Анимационная комедия, Германия, 6+ (8:45 детский, 10:30 детский, 12:15 3D удл., 14:05 удл., 15:55 3D удл., 17:45 удл.).

Цена: 6,30–7,10, детский (6–14 лет) 2,50–3,00, удл. + 0,10.

"Ведьмы". Фэнтези, семейный, приключения, США, 12+ (19:35 удл., 21:40 – по 03.11; 16:55 – по 2.11). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Подольские курсанты". Драма, исторический, Россия, 12+ (16:55),

с 3.11. Цена: 5,70–6,60.

"Кольская сверхглубокая". Мистический триллер, Россия, 16+ (21:40), с 04.11. Цена: 5,70–6,60.

"Глубже!". Мелодрама, Россия, 16+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (8:20 3D детский, 9:55 удл., детский, 11:40 3D удл. детский; 13:25 удл, 15:10 3D удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00–2,50, удл. + 0,10.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (19:15 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть wi-fi)

26.10–28.10

"Любовь без размера". Комедия, мелодрама, Россия (17:50 удл., 19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Гномы в деле!". Комедия, семейный, анимация, Германия, 6+ (удл.: 8:-40, 10:15, 11:50, 13:25). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Гипноз". Психологический триллер, Россия, 16+ (15:05). Цена: 5,70–6,60.

"Погребальные байки". Ужасы США, 16+ (21:25). Цена: 5,70–6,60.

"Гудбай, Америка". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (15:45 удл., 19:25). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 10:50, 12:-35, 14:20, 16:05). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (17:15 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (21:30). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

29.10–4.11

"Повелитель драконов". Анимационная комедия, Германия, 6+ (9:25 удл., 11:10 детский, 13:00 удл., 16:35 3D удл.). Цена: 6,30–7,10, детский (6–14 лет) 2,50–3,00, удл. + 0,10.

"Ведьмы". Фэнтези, семейный, приключения, США, 12+ (17:40 удл.; 18:30 по 2.11).

Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.

"Мой сосед Тоторо". Аниме, семейный, Япония, 6+ (13:50 удл. Детский; 14-50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10, детский 2,50.

"Подольские курсанты". Драма, исторический, Россия, 12+ (18:30),

с 3.11. Цена: 5,70–6,60.

"Кольская сверхглубокая". Мистический триллер, Россия, 16+ (15:30), с 04.11. Цена: 5,70–6,60.

"Любовь без размера". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.

"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (8:45 детский, 10-30 удл. детский, 12:10 3D удл., 15:30), по 3.11. Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (19:45 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания 16+ (20:50). Цена: 5,20–6,00.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Кот под прикрытием". Анимация, комедия, приключения, Китай, Франция, 6+.

"Побочный эффект". Мистический триллер, Россия, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

28.10 (19:00) «Экстрасэнсы». (Пара)нармальная камедыя.

30.10 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.

31.10 (12:00) «Усе мышы любыць сыр». Казка.

31.10 (18:00) «Перабор». Камедыя.

1.11 (19:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

31.10 (11:00) «Горад клоўна Піка».

1.11 (11:00) «Сонейка і снежныя чалавечкі».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

27.10 (19:00) «Песня осени». Октет балалаек «Витебские виртуозы».

28.10 (19:00) «От классики до джаза». Симфонический оркестр Витебской областной филармонии.

29.10 (19:00) ансамбль “Талака”.

30.10 (19:00) Музыкальная гостиная Татьяны Старченко. «Мгновения любви. Музыка Микаэла Таривердиева».

31.10 (11:00) «Каша из топора». Музыкально-театрализованная сказка для детей.

31.10 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad Libitum». «Недетский «детский альбом». Вероника Богданович-Язвинская (фортепиано).

31.10 (15:00) Эстрадный концерт «Осенний коктейль».

Концертный зал «Витебск» парк имени Фрунзе, 1

1.11 (16:00) «И снова здравствуйте!». Музыкально-развлекательная программа (55+).

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

«Архитектура Беларуси». Выставка живописи и графики Юрия Якимовича.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

«Синий троллейбус». Юбилейная выставка Валентины Ляхович.

«Художник и время». Юбилейная выставка Юрия Зуева.

«Художник и муза». Юбилейный проект Феликса Кузнецова и Маины Боборико.

«Художник и время». Выставка живописи, графики и скульптуры Юрия Зуева.

«#ОлегКостогрыз». Выставка живописи.

«Осень, я с тобой прощаться не хочу». Выставка народных клубов самодеятельных художников «Контур» и любителей флористики «Анюта».

«Витебская акварель. Четверть века». Юбилейная выставка.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.01).

«Пейзажная лирика Феликса Кузнецова». Юбилейная выставка (до 31.10).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Выставка дипломных проектов студентов кафедры дизайна и моды ВГТУ.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

«Пионеры супрематизма. Проект Вербовка – 100». Коллекция декоративно-прикладных работ по рисункам художников-супрематистов 1915–1917 годов.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.

"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Проникновение в эпоху УНОВИС». Художественный проект творческого объединения m’ART.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.

«Фантазии полет и рук творенье». Выставка вышивки кружка «Золотые руки» ТЦСОН Октябрьского района.

"Зов Севера". Выставка клуба исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар" (до 13.12).

"Мой ТекСтиль". Выставка Натальи Парахневич (Браслав), до 15.11.

1.11 (12:00–14:00) "Охотники за привидениями". Интерактивная театрализованная программа.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Последование». Выставка фотографий фотохудожника и путешественника Василия Белякова.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

26.10, 27.10, 28.10, 29.10, 30.10 (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17

10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.