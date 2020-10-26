Витебская афиша с 26.10.2020 по 1.11.2020 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
26.10–28.10
"Глубже!". Мелодрама, Россия, 16+ (21:30, 14:40). Цена: 5,70–6,60.
"Гномы в деле!". Комедия, семейный, анимация, Германия, 6+ (10:25; 13:45; 9:-10). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Авангард: Арктические волки". Боевик, криминал, Китай, 16+ (17:15). Цена: 5,70–6,60.
"Экстремальная работа". Комедия, боевик, криминал, Корея, 16+ (12:35 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 8:40; 12:00; 15:25; 10:-50 3D удл., 16:50 3D удл.). Цена: 5,20–6,00, удл. + 0,10.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (19:25 удл.). Цена: 4,70–5,50.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (18:35 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (20: 40). Цена: 5,20–6,00.
29.10–4.11
"Повелитель драконов". Анимационная комедия, Германия, 6+ (8:45 детский, 10:30 детский, 12:15 3D удл., 14:05 удл., 15:55 3D удл., 17:45 удл.).
Цена: 6,30–7,10, детский (6–14 лет) 2,50–3,00, удл. + 0,10.
"Ведьмы". Фэнтези, семейный, приключения, США, 12+ (19:35 удл., 21:40 – по 03.11; 16:55 – по 2.11). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Подольские курсанты". Драма, исторический, Россия, 12+ (16:55),
с 3.11. Цена: 5,70–6,60.
"Кольская сверхглубокая". Мистический триллер, Россия, 16+ (21:40), с 04.11. Цена: 5,70–6,60.
"Глубже!". Мелодрама, Россия, 16+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (8:20 3D детский, 9:55 удл., детский, 11:40 3D удл. детский; 13:25 удл, 15:10 3D удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (6–14 лет) 2,00–2,50, удл. + 0,10.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (19:15 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть wi-fi)
26.10–28.10
"Любовь без размера". Комедия, мелодрама, Россия (17:50 удл., 19:40 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Гномы в деле!". Комедия, семейный, анимация, Германия, 6+ (удл.: 8:-40, 10:15, 11:50, 13:25). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Гипноз". Психологический триллер, Россия, 16+ (15:05). Цена: 5,70–6,60.
"Погребальные байки". Ужасы США, 16+ (21:25). Цена: 5,70–6,60.
"Гудбай, Америка". Комедия, мелодрама, Россия, 12+ (15:45 удл., 19:25). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (удл.: 10:50, 12:-35, 14:20, 16:05). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (17:15 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (21:30). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
29.10–4.11
"Повелитель драконов". Анимационная комедия, Германия, 6+ (9:25 удл., 11:10 детский, 13:00 удл., 16:35 3D удл.). Цена: 6,30–7,10, детский (6–14 лет) 2,50–3,00, удл. + 0,10.
"Ведьмы". Фэнтези, семейный, приключения, США, 12+ (17:40 удл.; 18:30 по 2.11).
Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10.
"Мой сосед Тоторо". Аниме, семейный, Япония, 6+ (13:50 удл. Детский; 14-50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,10, детский 2,50.
"Подольские курсанты". Драма, исторический, Россия, 12+ (18:30),
с 3.11. Цена: 5,70–6,60.
"Кольская сверхглубокая". Мистический триллер, Россия, 16+ (15:30), с 04.11. Цена: 5,70–6,60.
"Любовь без размера". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,10.
"Семейка Бигфутов". Мультфильм, 2D/3D, Бельгия, Франция, 6+ (8:45 детский, 10-30 удл. детский, 12:10 3D удл., 15:30), по 3.11. Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 12+ (19:45 удл.). Цена: 4,70–5,50, удл. +0,10.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания 16+ (20:50). Цена: 5,20–6,00.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Кот под прикрытием". Анимация, комедия, приключения, Китай, Франция, 6+.
"Побочный эффект". Мистический триллер, Россия, 16+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
28.10 (19:00) «Экстрасэнсы». (Пара)нармальная камедыя.
30.10 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.
31.10 (12:00) «Усе мышы любыць сыр». Казка.
31.10 (18:00) «Перабор». Камедыя.
1.11 (19:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.
Беларускі тэатр «Лялька»
**вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
31.10 (11:00) «Горад клоўна Піка».
1.11 (11:00) «Сонейка і снежныя чалавечкі».
Концерты:
Витебская областная филармония
**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
27.10 (19:00) «Песня осени». Октет балалаек «Витебские виртуозы».
28.10 (19:00) «От классики до джаза». Симфонический оркестр Витебской областной филармонии.
29.10 (19:00) ансамбль “Талака”.
30.10 (19:00) Музыкальная гостиная Татьяны Старченко. «Мгновения любви. Музыка Микаэла Таривердиева».
31.10 (11:00) «Каша из топора». Музыкально-театрализованная сказка для детей.
31.10 (15:00) Цикл лекций-концертов «Ad Libitum». «Недетский «детский альбом». Вероника Богданович-Язвинская (фортепиано).
31.10 (15:00) Эстрадный концерт «Осенний коктейль».
Концертный зал «Витебск»
парк имени Фрунзе, 1
1.11 (16:00) «И снова здравствуйте!». Музыкально-развлекательная программа (55+).
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.
«Архитектура Беларуси». Выставка живописи и графики Юрия Якимовича.
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.
«Синий троллейбус». Юбилейная выставка Валентины Ляхович.
«Художник и время». Юбилейная выставка Юрия Зуева.
«Художник и муза». Юбилейный проект Феликса Кузнецова и Маины Боборико.
«Художник и время». Выставка живописи, графики и скульптуры Юрия Зуева.
«#ОлегКостогрыз». Выставка живописи.
«Осень, я с тобой прощаться не хочу». Выставка народных клубов самодеятельных художников «Контур» и любителей флористики «Анюта».
«Витебская акварель. Четверть века». Юбилейная выставка.
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.
Выставка Музея утюга (до 1.01).
«Пейзажная лирика Феликса Кузнецова». Юбилейная выставка (до 31.10).
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94
«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).
Выставка дипломных проектов студентов кафедры дизайна и моды ВГТУ.
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
«Пионеры супрематизма. Проект Вербовка – 100». Коллекция декоративно-прикладных работ по рисункам художников-супрематистов 1915–1917 годов.
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
"Такие маленькие огромные звезды". Выставка памяти Надежды Счастной.
"Мимо". Проект кафедры дизайна ВГТУ.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
«Проникновение в эпоху УНОВИС». Художественный проект творческого объединения m’ART.
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.
«Фантазии полет и рук творенье». Выставка вышивки кружка «Золотые руки» ТЦСОН Октябрьского района.
"Зов Севера". Выставка клуба исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар" (до 13.12).
"Мой ТекСтиль". Выставка Натальи Парахневич (Браслав), до 15.11.
1.11 (12:00–14:00) "Охотники за привидениями". Интерактивная театрализованная программа.
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
«Последование». Выставка фотографий фотохудожника и путешественника Василия Белякова.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«А зори здесь тихие…». Фотопроект Светланы Мороз.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
26.10, 27.10, 28.10, 29.10, 30.10 (20:00) Кинопоказы.
Витебский зоопарк
ул. Я. Купалы, 17
10:00–18:00 (понедельник, вторник – вых.). Постоянная экспозиция.
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