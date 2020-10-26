Разбойное нападение на 74-летнюю пенсионерку в Орше

Іван Дзедушкін • 26/10/20 12:37 • Крымінал

В Оршанском районе сосед и его знакомый пробрались в дом к 74-летней пенсионерке и напали на нее, добычей злоумышленников стали 35 рублей, бутылка водки и бутылка вина.



Как позже расскажет милиционерам бабушка, зайдя в одну из комнат своего дома, она заметила, что за шторой кто-то прячется. На пенсионерку напали двое мужчин и ударили ее. Применив насилие нападавшие стали требовать деньги.

Сельчанка отдала им 35 рублей и две бутылки со спиртным. Когда злоумышленники убежали, она вызвала милиция. Одного из нападавших задержали по горячим следам по соседству. А вот его подельника нашли уже в Могилевской области.

В отношении обоих мужчин следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.