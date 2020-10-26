Около тысячи человек вышли на улицы Витебска — город ультимативно шуршал осенними листьями

Сяржук Серабро • 26/10/20 1:23 • Палітыка

25 октября в Витебске прошла самая массовая за последний месяц акция протеста — на марш ультиматума, согласно компьютерным расчетам, вышло до тысячи горожан.



Люди хотели собраться на площади Ленина у филармонии, однако там и на окрестных улицах засели силовики. Поэтому на этот раз витебляне использовали, назовем его так, челночный сбор — когда небольшая группа прошлась от парка Партизанской славы до ратуши и вернулась назад, без шума и пыли нарастая до критической массы.

Снова к площади Ленина подошло уже несколько сотен человек, обычно милиция в Витебске такие массы старается не трогать. Люди перешли с западной стороны улицы Ленина на восточную и двинулись вниз к площади Свободы.

При этом колонна начала выкрикивать кричалки, однако плакатов практически не было. А когда в начале колонны появился человек с бело-красно-белым флагом с погоней, его прижали к стене люди в черной одежде и «червячками» в ушах и отняли флаг.

После этого демонстранты, все увеличиваясь в числе, спокойно дошли до площади Свободы. Здесь милиция по каким совсем непонятным причинам начала перекрывать движение транспорта, перегородив полосы движения в сторону площади Победы двумя патрульными авто. Колонна же двинулась по северной стороне проспекта Фрунзе вверх.

Кроме патрульных автомобилей вовремя движения протестующих все время сопровождали несколько микроавтобусов без служебной окраски, а также привычный уже красный автобус с силовиками.

На перекресте с проспектом Людникова марш протестующих снимало областное телевидение. Журналисты работали в сопровождении сотрудников внутренних органов.

Дойдя до ресторана «Зелена гура» колонна протестующих свернула на Смоленскую улицу и направилась в сторону Московского проспекта. Когда протестующие прошли улицу Правды произошло еще одно вторжение силовиков, которые опять отняли флаг — теперь у человека идущего в хвосте.

На этот раз люди вернулись назад к месту конфликта и эмоционально вынудили сотрудников внутренних органов в штатском ретироваться от массы протестующих и следовать за колонной на почтительном расстоянии.

Однако, до Московского проспекта колонна дошла уже в значительно поредевшем виде по сравнению с проспектом Фрунзе. От нее постепенно откалывались группки, которые старались незаметно раствориться во дворах.

Когда люди дошли до дома №19 корпус 1, они всей массой свернули во дворы и стали рассеиваться. Воспользовавшись этим, преследовавшие все время силовики в штатском стали настигать участников шествия и задерживать.

В этот момент были задержаны трое журналистов: Павел Вур («Спутник), Дмитрий Казакевич («Белсат») и Алесь Пилецкий (TUT.BY и «Народная воля»). Через несколько часов Вура и Пилецкого отпустили, а вот Казакевича в очередной раз поместили под арест.