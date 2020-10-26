Две «Audi» столкнулись в Полоцком районе, одного из водителей извлекали спасатели

Іван Дзедушкін • 26/10/20 11:54 • Здарэнні

Вечером 25 октября у деревни Носилица Полоцкого района произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из водителей попал в больницу.



Около 18:52 на 34 км автодороги «Оболь-Полоцк» «Audi A4 B5», под управлением 51-летнего водителя столкнулась с «Audi 80 B3», за рулем которой был 21-летний парень, не имеющий водительских прав, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате столкновения молодой человек оказался заблокирован в салоне покореженной «Audi 80». Для его освобождения потребовалась помощь спасателей.

После деблокирования парня с различными травмами доставили в больницу, сообщается пресс-службой МЧС. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.