Две «Audi» столкнулись в Полоцком районе, одного из водителей извлекали спасатели

• 26/10/20 11:54 • Здарэнні

Вечером 25 октября у деревни Носилица Полоцкого района произошло столкновение двух легковых автомобилей, один из водителей попал в больницу.
Две «Audi» столкнулись в Полоцком районе, одного из водителей извлекали спасатели. Фото МЧС

Около 18:52 на 34 км автодороги «Оболь-Полоцк» «Audi A4 B5», под управлением 51-летнего водителя столкнулась с «Audi 80 B3», за рулем которой был 21-летний парень, не имеющий водительских прав, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате столкновения молодой человек оказался заблокирован в салоне покореженной «Audi 80». Для его освобождения потребовалась помощь спасателей.

Две «Audi» столкнулись в Полоцком районе, одного из водителей извлекали спасатели. Фото ГАИ

После деблокирования парня с различными травмами доставили в больницу, сообщается пресс-службой МЧС. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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