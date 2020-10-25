Сегодня в Витебск приедет специальный грузовик для сбора пластиковых крышечек в помощь больным детям

Зоя Машэка • 25/10/20 13:13 • Экалогія

Вечером 25 октября в Витебске будет работать специальный грузовик для сбора пластиковых крышечек, средства, вырученные от сбора вторсырья, пойдут на помощь больным детям.



Этот грузовиксоберет крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, бытовой химии и парфюмерии, которые собирали по всей стране еще с июля в специальные желтые контейнеры с придуманными героями — «крышариками». Мешки с пластиком также хотят передать детские сады, школы, магазины и офисы.

Пока же собранные крышки будут загружать, каждый желающий сможет принести свой пакет с крышечками. В Витебске для этого нужно прийти к дому №147 на улице Лазо, грузовик будет находиться в этом месте с 17:30 до 18:15.

Когда собранный пластик сдадут на переработку, а часть полученных средств передадут на лечение Маи и Тимофея Гурских. Мае 15 лет, и эта жизнерадостная девочка любит музыку и прогулки на природе, а 10-летний Тимофей — очень веселый и общительный мальчик. Сейчас они нуждаются в курсах реабилитации: занятия лечебной физкультурой и массаж не дают мышцам атрофироваться.

Эко-турне грузовика финансирует «Coca-Cola» в Беларуси. Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» реализует учреждение «СоциоЭкоЦентр». Ранее инициатива уже помогла нескольким подопечным из Минска, Витебска, Сморгони и Речицы. Еще одна цель — позаботиться об окружающей среде, так как собранный пластик будет направлен на переработку.