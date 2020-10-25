Как минимум четыре медучреждения Витебска перепрофилированы под COVID-19 — Минздрав

Сяржук Серабро • 25/10/20 12:14 • Здароўе

На работу с больными COVID-19 в Витебске перепрофилированы областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи, городская центральная больница и областной кожвендиспансер, а также для этого задействован нефрологический корпус областной клинической больницы. С понедельника недели могут задействовать 1-ю горбольницу.



Всего по Витебской области под инфекционные уже перепрофилировано 1487 койко-мест, что составляет 20,5% от всего имеющихся в медучреждениях региона 7270 коек, об этом сегоня сообщил Минздрав.

В Полоцке пациентов с коронавирусной инфекцией принимает городская больница, а в Новополоцке — центральная городская больница (инфекционное отделение) и кожвенерологический диспансер. В Орше под это отвели больницу №3 и пульмонологическое отделение горбольницы имени Семашко.

Во всех районах Витебщины пациенты с инфекцией COVID-19 госпитализируются в инфекционные и терапевтические отделения, за исключением Сенно, Шумилино, Россон и Шарковщины.

На базе Городокской центральной районной больницы перепрофилировано в инфекционное отделение 70 коек, как сообщали «ННВ», на 21 октября в этом районе было 149 активных случаев COVID-19.

Также Минздрав сообщает, что в случае необходимости со следующей недели пациенты с COVID-19 будут госпитализироваться в 1-ю городскую клиническую больницу Витебска.